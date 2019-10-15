كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مصرع 3 طلاب بالجامعة البريطانية وإصابة آخر في انفجار سيارة ملاكي بمدينة الشروق، وأوضح المصدر أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق أثناء سيرها ما أدى لاصطدامه بسور المدينة وعمود إنارة واشتعلت النيران بالسيارة ما أدى لانفجار خزان الوقود بعد حدوث ماس كهربائي.

وأشار المصدر إلى أن الأهالي تمكنوا من انتشال الطالب المصاب وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، تحرر محضر وأحاله اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من الأهالي يفيد بانفجار سيارة ملاكي بمدينة الشروق، فانتقل المقدم أحمد عاطف رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطالب عمار محمود عبد الفتاح الشرشابي من الرحاب، والطالب عبد الله إيهاب حسني معوض، والطالب أحمد رزق محمد رزق المدمس، جميعهم طلاب بالجامعة البريطانية. ومن بينهم نجل صاحب مدارس خاصة بالقاهرة الجديدة.

كما أسفر الحادث عن إصابة طالب رابع وتم نقله للمستشفى.

وأكدت التحريات أن عجلة القيادة اختلت من يد الطالب الأول ما أدى لاصطدامه بسور وعمود إنارة.

وأشارت المعاينة إلى أن ماسا كهربائيا حدث تسبب في انفجار خزان الوقود.