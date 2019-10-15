تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير البترول يفتتح المعرض الدولي العاشر

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك)، ويعقد المؤتمر تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتي البحر المتوسط"، بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمي في مجالات البترول والغاز بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية ورؤساء شركات البترول العالمية. بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

بدء فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء

تبدأ فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.

فرقة الموجى للعرائس تواصل عروض أوبريت الليلة الكبيرة

تواصل عروض أوبريت الليلة الكبيرة، والتي تنفذها فرقة الموجى للعرائس مدير مسرح العرائس سابقا، عروضها، في إطار استراتيجية الجمعية لتعليم الاطفال والنشء والترفيه عنهم من خلال الفنون والثقافة والتواصل المباشر بين الطفل والفرق المسرحية؛ مما ينمى روح الإبداع لديه واكتشاف الذات ، في مكتبة مصر الجديدة للطفل.

دار الأوبرا تنظم ندوة "دور المرأة في مواجهة الإرهاب"

تنظم دار الأوبرا المصرية بوزارة الثقافة ندوة عامة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة الإرهاب" وتستضيف الكاتبتان منى رجب وسارة السهيل والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى ويديرها الإعلامى الدكتور جمال الشاعر.

مؤتمر لبحث الجوانب المتعلقة بقضية سد لنهضة الإثيوبي

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرا موسعا لبحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية سد لنهضة الإثيوبي ؛ بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم تحت عنوان (سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري).

تحف الفن الإسلامي ينظم مسابقة الرسم السنوية

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي؛ مسابقة الرسم السنوية لمحات من الهند لأطفال المدارس المصرية بمشاركة 12 فنانا من الهند وما يقرب من 50 طالبا مصريا تنظيم المسابقة للمراحل التعليمية الثلاث؛ (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، كما سيتم افتتاح معرض اللوحات الفائزة للعام الماضى وتكريم جميع المشاركين وذلك بمقر المتحف.

لجنة الخطة والموازنة تعقد 3 اجتماعات

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، ثلاثة اجتماعات لمتابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/ 2020 فيما يخص وزارة الشباب والرياضة.

لجنة الإدارة المحلية تعقد اجتماعا لمتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، لمتابعة سياسية ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وذلك عن فترة الـ 15 شهرا المنقضية، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة.

لجنة الإسكان تناقش تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب معوقات تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

لجنة الشباب والرياضة تستمر في مناقشة مشكلات الاتحاد العام للكشافة

تستمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في سبيل تحقيق أهدافه (لقاء مع أعضاء الاتحاد العام: للمرشدات البحرية والجوية والفتيان).

كلية الزراعة تعقد احتفالية بيوم الخريجين دفعة 2018

تعقد كلية الزراعة جامعة عين شمس احتفالية بيوم الخريجين دفعة 2018 بكالوريوس والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه؛ وتناقش على هامش الاحتفالية البرامج الجديدة والتعليم المدمج، بحضور محافظ القليوبية ورئيس الجامعة ونوابه.

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف مؤتمرمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، في تمام الرابعة والنصف عصرا، للإعلان عن فعاليات الدورة الرابعة التي تقام بأسوان في الفترة من 27 وحتى 31 من أكتوبر الجاري.

المركز القومي للمسرح ينظم حفلا فنيا

ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، حفلا فنيا لفرقة المركز على مسرح جامعة السويس، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

الدكتور خالد سرور يفتتح معرض "نجاة فاروق"

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة التشكيلية "نجاة فاروق"، وذلك في تمام السابعة مساءً بقاعة الباب سليم في ساحة دار الأوبرا المصرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تعقد اليوم العالمي للعصا البيضاء

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء بعنوان "عصايتى مرايتي" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بقصر ثقافة المنيا.