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صورة.. صابرين تهنئ ابنها بعيد ميلاده: كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه

صورة.. صابرين تهنئ ابنها بعيد ميلاده: كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه

اللواء محمد الغباري: مصر أول دولة طالبت بمكافحة الإرهاب على في العالم

اللواء محمد الغباري: مصر أول دولة طالبت بمكافحة الإرهاب على في العالم

خبير اقتصادي: العالم يتجه للاستثمار في إفريقيا

خبير اقتصادي: العالم يتجه للاستثمار في إفريقيا

فريق مبادرة "حياة كريمة" يناقش الخطوات التنفيذية لإعمار 60 قرية بأسيوط

فريق مبادرة "حياة كريمة" يناقش الخطوات التنفيذية لإعمار 60 قرية بأسيوط

بسبب لهو الأطفال.. مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

بسبب لهو الأطفال.. مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

أمطار رعدية تضرب طور سيناء

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تجميد أموال وعقوبات وهدم اقتصاد.. ترامب يستخدم أسلحته ضد "عدوان تركيا"

مواطنون سوريون يروون لـ"الوطن"حكايات الوجع جراء العدوان التركي

مواطنون سوريون يروون لـ"الوطن"حكايات الوجع جراء العدوان التركي

كانت تنوى تصوير "فيلم إباحي".. قصة الفتاة الأوكرانية المضبوطة بالأقصر

كانت تنوى تصوير "فيلم إباحي".. قصة الفتاة الأوكرانية المضبوطة بالأقصر

"أم مكة" الحاضر الغائب.. مواقف جمعت محمد صلاح بزوجته ماجي

"أم مكة" الحاضر الغائب.. مواقف جمعت محمد صلاح بزوجته ماجي

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رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل النشرة الأسبوعية للتوظيف "طور وغير"

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