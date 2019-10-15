أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر عن تداول 481 شاحنة بضائع و76 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 32 شاحنة و8 سيارات، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 114 شاحنة و32 سيارة وغادرت السفينتين أمانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 130 شاحنة و32 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارتين، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهي سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 180 شاحنة و2 سيارتين.