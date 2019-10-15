أعدمت لجنة من إدارة تموين إدكو، والطب البيطري والصحة والوحدة المحلية، اليوم، 200 كيلو سمك بوري غير صالح للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لقرار نيابة إدكو، فى المحضر رقم 7319 لسنة 2019 جنح إدكو، والمتضمن تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين، إن إدارة تموين إدكو، تمكنت من ضبط 200 كيلو سمك بورى فاسد، خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك، وأصدرت النيابة العامة قرارا بإعدام تلك الكمية، لافتا إلى قيام لجنة مكونة من محمد مصطفى البنا مفتش الرقابة التجارية بإدارة تموين إدكو، ومحمد سلامة سنهورى كبير مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بإدكو، والدكتور حسام السيد خرابة طبيب بيطري بإدكو، بإعدام الأسماك المضبوطة بمقلب قمامة إدكو، عن طريق سيارات الوحدة المحلية، وبمشاركة خميس هلال مسؤول قسم البيئة بالوحدة المحلية.