شهدت مدرسة "السلام الثانوية" (بنات) التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية تصاعد دخان كثيف عقب حرق مخلفات بالقرب من المدرسة في مبنى تابع للصرف الصحي ويبعد 100 متر عن المدرسة، واستدعت مديرة المدرسة قوات الدفاع المدني والإسعاف ومسؤولي حي ثان.

من ناحيته، أوضح الدكتور خالد بيصي مدير تعليم الإسماعيلية، أنَّه خلال محاولات الإطفاء تسبب ذلك في زيادة تصاعد الدخان مما نتج عنه إصابة 31 طالبة بالاختناق جرى نقلهنّ إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم.

خروج جميع المصابات ما عدا 4 "تحت الملاحظة" وحالتهنّ مستقرة

وانتقل كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى العام للاطمئنان على الطالبات، وتبين خروج جميع الطالبات بعد تلقي الإسعافات المطلوبة، ولم يتبق إلا 4 طالبات تحت الملاحظه وتأكد استقرار حالتهنّ.

تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على سلامة الطلاب

بدوره، أصدر الدكتور خالد خلف بيصي مدير مديرية التعليم، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومدير التعليم الفني ومدير الشؤون القانونية ومدير المتايعة ومدير إدارة ووكيل إدارة شمال التعليمية والمسؤول الإعلامي للمديرية للوقوف على أسباب الحادث وسلامة الإجراءات المتخذة حيال هذا الواقعة، والتأكد من خروج جميع الطالبات والتواصل مع جميع ذويهنّ للاطمئنان على سلامتهنّ.