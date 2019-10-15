قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستمرة في تعزيز التعاون مع الإمارات في شتى المجالات، نقلا عن سكاي نيوز.

وأكد، خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي اليوم بالإمارات، أن هناك حوارا سياسيا غنيا ومنتظما بين روسيا والإمارات ومستمرون في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الإمارات تشهد تطوراً كبيراً والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً وهناك تنسيق مستمر بين روسيا والإمارات بشأن تطورات المنطقة.

وصباح الثلاثاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية للإمارات قادماً من السعودية، ليبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونزلت طائرة بوتين في مطار أبوظبي الدولي قادمة من الرياض، حيث كان في استقباله ولي عهد الإمارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي.

ويستضيف القصر حالياً جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الجانبان مباحثات ثنائية.