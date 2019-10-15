استعرض الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات سياسية والاستراتيجية، في كلمته بمؤتمر "بين فرض الأمر الزتقع متطلبات الأمن القومي" طريقة تفكير إثيوبيا في قضية سد النهضة، متناولًا حجم الموارد المائية للبلد الأفريقي السدود الموجودة فيها.

رسلان: إثيوبيا لديها هطول مطري غزير يبلغ 930 مليار متر مكعب من المياه

وقال "رسلان"، في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ إثيوبيا لديها هطول مطري غزير يبلغ 930 مليار متر مكعب من المياه، ولكن لديها مشكلة تتمثل في أنَّ كل تلك الكميات من المياه تأتي في زمن وجيز نحو 3 أشهر ونصف من يونيو إلى سبتمبر من كل عام، أما بقية العام فتتعرض للجفاف؛ مضيفًا أنَّ طبيعة جغرافيا المكان تتسبب في انحدارات شديدة نظرًا لطبيعة الهضبة الإثيوبية؛ ولا يتبقى من هذه المياه كمية كبيرة.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات سياسية والاستراتيجية،: "هناك 87% من هذه الأمطار تتبخر مرة أخرى الى الغلاف الجوي لا تستفيد منها؛ وتتوزع الكمية المتبقية على 12 حوضًا نهريًا؛ ومنهم حوض نهر النيل"، مضيفًا "المياه يتجه جزء منها إلى الجنوب وجزء آخر إلى إريتريا ومصر والسودان؛ وفي هذا السياق إثيوبيا لديها 11 بحيرة للمياه العزبة".