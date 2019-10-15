هاني رسلان: إثيوبيا بين الدول الأكثر فقرا.. وحققت مستوى تنمية 10% مؤخرا

قال الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات سياسية والاستراتيجية، إنَّ معدل التنمية ومستوى المعيشة منخفض في إثيوبيا، بل وتعتبر من الدول الأكثر فقرًا في العالم، لكن مؤخرًا جرى ضخ استثمارات أجنبية ما أدى لتحقيق مستوى تنمية من 8 إلى 10% في آخر 10 سنوات.

وتابع "رسلان": "نجد أنَّ الناتج القومي يبلغ 18% من الناتج القومي المصري رغم تساوي عدد السكان؛ وهذا معناه أن إثيوبيا أمامها مشوار طويل"، مضيفًا أنَّهم يفكرون حاليًا في استغلال الموارد المائية عبر إقامة مجموعة من السدود لتوليد الطاقة وتصدير الجزء الأكبر منها للحصول على عملة صعبة".

وأكّد الخبير بمركز الأهرام للدراسات سياسية والاستراتيجية، أنَّ إثيوبيا منذ أكثر من عقدين تحاول التملص من القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار، مستندة في ذلك إلى مبدأ السيادة الإثيوبية بما يتعارض مع القانون الدولي.