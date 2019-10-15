السيد الرئيس خلال استقباله وفدا من المستثمرين من الخارج

صرح السفير بسام راضي بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفدا من المستثمرين المصريين في الخارج.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، حاجة مصر لسواعد أبنائها في الخارج والداخل، للمساهمة في تنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل.