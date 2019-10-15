أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح دراسية مقدمة من الحكومة الفنلندية خلال العام 2020 / 2021 تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه.

ومن المقرر أن يقدم الجانب المانح منحة مالية شهرية تقدر بـ1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسي بفنلندا في نهاية شهر أغسطس 2020.

الشروط الواجب توافرها في المنح

- أن يكون المرشح من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

- أن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

- ألا يكون مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من 3 سنوات في أول سبتمبر 2020.

المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

1. استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل – خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أي من المنح أو البعثات الأخرى، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية.

2. عدد 2 نسخة من: خطة البحث – السيرة الذاتية – ملخص رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل).

3. أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لـ7 درجة تويفل دولي IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

4. عدد 2 نسخة من: شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير (باللغة الإنجليزية ومعتمدة).

5. عدد 2 نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بدولة فنلندا بعد التقدم على الرابط من هنـــــــا.

يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات في العنوان التالي: مجمع التحرير الإدارة العامة للبعثات – الدور السابع حجرة (8) ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق الإيميل.

ويكون آخر موعد للتقديم 16 فبراير 2020 على الموقع الإلكتروني الخاص بدولة فنلندا.