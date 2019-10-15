أطلقت 200 شخصية من 21 دولة، من بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإتيان باليبار وفيتوريو شرجي حملة جمع توقيعات ضد العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" عربي.

وحمل البيان عنوان "نتضامن مع الشعب الكردي وشعوب شمال سوريا المقاومة" وحصل على توقيعات أكثر من 200 شخصية من 21 دولة حول العالم من بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإيتيان باليبار وفيتوريو سرجي ومفكرون من أمثال جانيت بيل وراؤول زيبيتشي.

وكان مجموعة من أكاديميي تركيا، أقدموا على خطوة مماثلة في عام 2015، حيث وقعوا على بيان يدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الاستمرار في مفاوضات السلام، التي أطلقها هو مع حزب العمال الكردستاني من أجل تسوية القضية الكردية، إلا أن رجب طيب أردوغان، كان قرر الإطاحة بطاولة المفاوضات وإعلان الحرب على الأكراد.