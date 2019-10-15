تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالي مقابل تعيينه في إحدى الوظائف الحكومية.

وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعومة والنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام فنى كهرباء، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعومة والنصب والإحتيال على المواطنين راغبي التعيين فى الوظائف الحكومية، وقيامه بالإستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، مقابل تعيينه في وظيفة حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

باستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.