صادرت مباحث التموين بمحافظة الغربية، اليوم، 7 أطنان من الفسيخ والأغذية الفاسدة قبل بيعها للجمهور خلال احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا .

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين.يفيد بشن حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والسلع التجارية والتى أسفرت عن مصادرة ما يقرب من 36عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بالمنشية الجديد ثان المحلة، ملك "حسن.م.ع" 41 سنة في المحضر 13332 جنح قسم ثان المحلة .

وضبطت الحملة 32عبوة جبنة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية داخل محل لحوم بشارع ترعة الشيتي أول طنطا، ملك "السيد.ا.ا" 54 سنة، في المحضر 32207 جنح قسم أول طنطا، كما تم ضبط 16 كيلو مشبك وملبن غير صالحين للاستهلاك داخل محل حلويات في ميدان سيدي أحمد البدوي بطنطا، ملك "سامح.ع.م" والمسؤول عنه "أحمد.ا.ف" 33 سنة، تحرر المحضر 32195 جنح قسم أول طنطا .

كما ضبطت 17 كيلو فسيخ فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقرب من مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، قبل بيعهم للجمهور. وتم التحفظ المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق في هذه الوقائع.