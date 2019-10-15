بدء توافد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" بمركز المنارة

بدأ منذ قليل، توافد المشاركين في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، من الخبراء المصريين بالخارج، على مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، استعدادًا لبدء فعاليات المؤتمر الذب يعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرًا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة على مدار اليومين، مناقشة سبل التنمية في لأفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر، أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة "مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبدالحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".