وزيرتا الهجرة والتخطيط تصلان مقر انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع"

وصلت منذ قليل، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى مركز "المنارة" للمؤتمرات لافتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

وبدأ المشاركين في فعاليات المؤتمر، من الخبراء المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة، التوافد إلى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، استعدادًا لبدء فعاليات المؤتمر الذي يعقد اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

يأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة على مدار اليومين، مناقشة سبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة "مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

كما ينتظر أن تلقي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمة تعرض فيها الفرص الاستثمارية لمصر وكذلك النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة.