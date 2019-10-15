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محافظ قنا يشهد سيناريو محاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول

رئيس البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رئيس البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

شروط وإجراءات الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من "التضامن"

شروط وإجراءات الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من "التضامن"

20 مليون جنيه للتوسعات في المنشآت التعليمية بسيوة

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انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

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