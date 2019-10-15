20 مليون جنيه للتوسعات في المنشآت التعليمية بسيوة

وضع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، حجر أساس توسعات مدرسة السبوخة 2 للبنات بسيوة، بتكلفة تبلغ 5.5 مليون جنيه، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، والتى وضع فيها حجر الأساس لإقامة عدد 3 مدارس جديدة بالواحة.

وقال "الغرابلي" إنه سيتم إنشاء مدرسة السلام الإعدادية بتكلفة 9 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة الزيدان الابتدائية بتكلفة 6 مليون جنيه، في إطار تطوير المدارس ومنظومة التعليم بالمحافظة.

رافق محافظ مطروح في هذه الزيارة كلا من المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ونواب البرلمان، ورئيس مدينة سيوة، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجاهد نجم مدير الأبنية التعليمية.