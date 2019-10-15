رئيس البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، برلمانات ودول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها السلمي والوفد المرافق له على هامش المشاركة في الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا وتضمنت لقاءات مع: رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة الجمعية الوطنية في صربيا، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس مجلس النواب اليمني، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي.

وقال رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه أكد خلال الاجتماعات أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتجنيب العالم مزيدا من الأزمات والحروب وانعدام الأمن والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم العربي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها، ممارسات قوة الاحتلال "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من خلال استمرار الاحتلال وانتهاج سياسات القتل والتهجير وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الدينية، واعتقال وسلب الحقوق والحريات.

وجدد السلمي دعوته للمجتمع الدولي، بضرورة إلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طالب برلمانات ودول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ونبه إلى خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يُعرض الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم للخطر الشديد، قائلا إننا نؤمن في البرلمان العربي بأن حل القضية الفلسطينية هو حجر الأساس لحل كافة أزمات المنطقة، والقدس مفتاح أمنها واستقرارها.