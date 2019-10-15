أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن وفد التفاوض الحكومي جاهز للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يُنهى الحرب، قائلا إن "الأخوة في الكفاح المسلح، أكدوا أيضا جاهزيتهم لذلك".

وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان، إن سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، التقى اليوم الثلاثاء في جوبا، مع دقلو، بحضور توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الوساطة.

وأعرب حميدتي عن شكر حكومة وشعب السودان لرئيس وحكومة جنوب السودان لاستضافتها ورعايتها مفاوضات السلام السودانية، وعلى الترتيب الجيد لها، ما ظهر في الحضور الاقليمي والدولي الكبير خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، أمس.

وأكد "التزام السودان بمنبر جوبا لاحتضان مفاوضات السلام بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح"، مضيفا أن وفد السودان "جاء للحوار مع الأخوة في الكفاح المسلح، بقلب مفتوح ونية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وأشاد رئيس وفد التفاوض بالترتيب الجيد الذي اضطلعت به الوساطة، مشيرا إلى أنهم سيعملون مع الوساطة للتوصل إلى ترتيبات استئناف الحوار مع فصائل الكفاح المسلح التي "هي جزء أصيل من الثورة السودانية".

وقال حميدتي: "سنحتفل قريبا في جوبا بالسلام ووداع الحرب اللعينة".

فيما قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، إن الرئيس سلفاكير أكد التزام منبر جوبا بقيادة عملية السلام في السودان، موضحا أنه سيتم اليوم مناقشة كل ملفات عملية السلام وتحديد الأجندة الخاصة بالتفاوض.

وأعرب توت قلواك عن شكر بلاده لحكومة وشعب السودان، "لالتزامها بمنبر جوبا لاحتضان عملية السلام السودانية"، مؤكدا التزام الرئيس سلفاكير برعاية، السلام وحرصه على توصل الأطراف السودانية إلى السلام الشامل.