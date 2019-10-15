أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعادة الإعمار في سوريا سيتكلف من 400 إلى 500 مليار دولار، بينما تركيا تتحدث عن إعادة توطين اللاجئين في منطقة بعمق 30 كيلو مترا، متسائلًا: "أين سيسكنون؟ في مخيمات؟ وماذا عن المدارس؟ وكيف سيواجهون معضلات البرد والعمل الدائم؟".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن المسائل لا ينبغي أن تؤخذ هكذا، يجب أن تُسأل تركيا عما سببته بالتدخل المبكر في سوريا، موضحًا في الوقت ذاته أن الوجود الروسي في سوريا جاء بدعوة من الحكومة السورية المعترف بها دوليًا، وعليه فوجوده شرعي.

وتابع: "دعنا نأمل أن نتيح الفرصة للجنة الدستورية السورية التي في سبيلها للتشكيل بعضوية 150 شخصا، لبحث إما تعديل الدستور السوري أو إعادة صياغة دستور جديد، وبعدها تبدأ الحركة السياسية الجديدة وفقا لهذا الدستور".