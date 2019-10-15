استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 بضائع عامة، بينما غادرته واحدة حاويات و9 عامة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5160 طن فوسفات، 4200 طن يوريا، 500 طن أرز".

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة "11355 طن حديد، 10773 طن خردة، 10 آلاف طن ذرة، 22700 طن قمح، 507 أطنان فول".

‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات "91 مكافئة"، وعدد الحاويات الوارد "254 مكافئة" في حين بلغ عدد الترانزيت منها، حاوية واحدة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173.176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112.138 طنا.

وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2661 طن قمح، و639 شاحنة بحمولة 35.565 من البضائع العامة، منها 171 سيارة نقل محملة بـ 8551 طن قمح.