أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود، عن فتح باب استقبال الأفلام الخاصة بمسابقة الطلبة بالدورة السادسة والتي تقام مطلع العام المقبل.

وأكد المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان، أن استقبال أفلام الطلبة سوف يستمر من اليوم 15 أكتوبر وحتى 15 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المخرج محمد سعدون مدير المهرجان إلى استمرار الناقد والصحفي محمد نبيل على رأس المركز الصحفي للعام الثالث على التوالي.

والدورة السادسة من المهرجان تقام في الفترة من 26-31 يناير المقبل، وذلك بعد تغيير موعد إقامتها من شهر أبريل.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان هدفه نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.

وشهدت دورته الخامسة أكثر من 30 فيلما في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مرة في مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى.