عقد اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعا مع ممثلين عن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، وفرع الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر البيطري والزراعي، وغرفة ملاحة دمياط، وعدد من شركات التخليص الجمركي العاملة بالميناء، لاستعراض الإجراءات المتخذة لتيسير وتبسيط الإفراج الجمركي عن البضائع، خاصة الحاويات بالميناء.

واستعرضت هيئة ميناء دمياط، ما قامت به من توفير وتجهيز عدد من الأماكن في ساحات الفحص لجميع الجهات الرقابية المختصة بعمليات الكشف والمعاينة الخاصة بالبضائع المختلفة، مع تجهيز هذه الأماكن، وربطها آليا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك البضائع.

وأوضح "عوض" أن هيئة ميناء دمياط لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء، ومناقشة وجهات النظر المختلفة، وتقديم كل الدعم بغرض سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن السلع والبضائع بما يخدم قطاع التجارة والصناعة في مصر، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود الجميع للوصول إلى ذلك.

وأشار إلى أن ما سبق، يأتي في إطار سياسة وزارة النقل الداعمة لسرعة إنهاء الإجراءات داخل الموانئ المصرية.