نظم صندوق «تحيا مصر»، اليوم، معرضاً بجامعة الإسكندرية لتوزيع 17 ألف قطعة ملابس جديدة مجاناً على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس من إسهامات عدد من مستوردى ومُصنعى الملابس الجاهزة بمختلف المحافظات.

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال مدير الصندوق، إن الهدف من المبادرة دعم الطلاب المستهدفين مع بداية العام الدراسى الجديد، وأضاف أن معارض المبادرة بدأت فعالياتها فى جامعتى المنيا وجنوب الوادى، أبريل الماضى، بالإضافة إلى عدد من المعارض فى القاهرة والجيزة والواحات البحرية.

مبادرة لتجهيز 500 عروس وأخرى للمسح السمعى على أطفال الأسمرات

وفى السياق ذاته، يستعد الصندوق لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، نهاية الشهر الجارى، ضمن فعاليات مبادرة «دكان الفرحة» أيضاً، وستتضمن مرحلتها الأولى تجهيز 500 عروس فى أكثر من محافظة.

وانطلقت، اليوم، مبادرة للتوعية بأهمية الكشف المبكر على الأطفال تجاه أى إعاقة للتدخل، وتقديم العلاج الكامل لحالات الصمم الشديد، التى تحتاج زراعة قوقعة، أو تركيب سماعة، أو إجراء جلسات تخاطب، ضمن أنشطة البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، تحت رعاية وزارة التضامن.

وتستهدف المبادرة 900 طفل من عمر يوم وحتى 6 سنوات، بحسب الوزارة، وتعمل على خلق الوعى لدى الأسر على أهمية الاهتمام بالأطفال فى هذه الفترة العمرية فى التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين الشخصية.

وأوضحت ياسمين مطر، معالج أمراض التخاطب، أن المسح السمعى اللغوى يهدف للتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال، والمبادرة تكتشف ضِعاف السمع وتعمل على تحسين الحصيلة اللغوية لهم، ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.