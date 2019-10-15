الهجرة: سنصطحب مستثمري "مصر تستطيع" للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل على التواصل مع المصريين بالخارج، وزيادة ارتباطهم بالوطن.

وأضافت خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، أنه جرى الاستعانة بكل شرائح الخبراء والعلماء في مجالات التعليم، الزراعة، الري، المرأة المهاجرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النسخ السابقة من المؤتمر، ومن ثم فإن هذه النسخة ستناقش الاستثمار.

وتابعت، أن الوزارة تحدثت إلى عدد من المستثمرين المصريين بالخارج: "تحدثنا معهم بشكل مباشر عن التنمية الجديدة، تحديث البنية التحتية، ومصر الجديدة".

وبالنسبة لأجندة عمل هذا المؤتمر فستناقش "الاستثمار العقاري، السياحي، التعليمي، والصحي"، موضحةً أنه جرى اصطحاب المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية، مردفةً، أنها ستصطحب المستثمرين إلى مدينة العلمين الجديدة ثم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.