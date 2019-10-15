أكدت وزيرة الهجرة، أن الفريق المصاحب لها يعمل حاليا في كافة دول العالم للبحث عن مستثمرين جادين من أجل فتح أفاق عمل أوسع في مصر.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مال وأعمال" على هامش مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع 5" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول تحدى للوزارة كان إعادة الثقة بين المواطن المصري في الخارج ودولته؛ وبعد 4 سنوات من العمل على ذلك الملف وجدنا شعور مختلف تماما من قبلهم تجاه مصر: "المصري في الخارج حبه وولائه شديد للدولة.. وعارف أنه مهما بعد هيجي تاني مصر"، متابعه: "وزارة الهجرة متقدرش تعمل حاجة إلا بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى، إنما واجبي أنا كوزيرة للهجرة ضمان تسهيل الاستثمارات الخاصة بالمصريين في الخارج".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن من ضمن المستثمرين الجدد في مصر هو "أحمد لطفي" من المملكة المتحدة ويعمل كرئيس تنفيذي لشركة كبرى في بريطانيا تعمل بمجال اليخوت، موضحه أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجال عمله ووفرت تيسيرات له بمدينة العالمين الجديدة.