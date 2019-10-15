أكدت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المصريين المقيمين في الخارج لديهم شعور مختلف تجاه بلدهم مصر ويرتبطون بها ارتباطا وثيقا: "ما يستحملوش كلمة على مصر، ودايما مرتبطين بيها حتى وهما زعلانين منها".

وأضافت "مكرم" خلال استضافتها ببرنامج "مال وأعمال" على هامش مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع 5" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تستضيف حاليا 65 مستثمرا من كبار المستثمرين العاملين بمجال الاستثمار العقاري والسياحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك عددا كبيرا من صغار المستثمرين الراغبين في إقامة شركات صغيرة أو ممن يرغبون في إدخال ماركة عالمية على الأراضي المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تهتم بشكل كبير خلال النسخة الحالية من مؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار العقاري، متابعة: "فيه ناس شغوفة بالاستثمار في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وهناك الكثير من المصريين المقيمين بالخارج مهتمين بمستشفى الأورمان وبهية وعلى دراية كاملة لما يحدث في مصر".