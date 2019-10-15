طالبت السيناتور الديمقراطي جين شاهين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن الشهر المقبل، لتنضم بذلك إلى الديمقراطيين كريس مورفي وفان هولن حسبما أفادت قناة "العربية".

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ترمب، اتفقا فيه على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي.

وبدأت تركيا وفصائل موالية لها الأربعاء عدوانا عسكريا على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

كما ترغب أنقرة من خلال عدوانها، الذي دفع بأكثر من 130 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة، إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومترا تحت سيطرتها تنقل إليها قسما كبيرا من 3.6 مليون لاجئ سوري لديها.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع النظام ينص على انتشار جيش النظام على طول الحدود مع تركيا للتصدي للهجوم المستمر ضد مناطق سيطرتها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، على نحو 30% من مساحة سوريا، بعدما تمكنت من دحر تنظيم "داعش" من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد.