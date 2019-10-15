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الأعلى للأثار: اكتشفنا أكبر "خبيئة توابيت" في الأقصر.. و"العالم اتجنن"

الأعلى للأثار: اكتشفنا أكبر "خبيئة توابيت" في الأقصر.. و"العالم اتجنن"

عضو البحوث الإسلامية: الرأي الفقهي لابد أن يتغير وفقا للظروف والوقت

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مدبولي يبحث سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن

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الهجرة: سنصطحب مستثمري "مصر تستطيع" للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

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