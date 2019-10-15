تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، من استرداد حالتي تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 34 فدانا، وتسليمها للوحدة المحلية المختصة، ووضع لافتات عليها تحمل عبارة "أرض أملاك دولة"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما منحت الأجهزة التنفيذية، خلال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها بقريتي منشأة الجمال والعزيزية، تحت إشراف اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، مهلة وأخذ إقرارات تعهد لـ5 حالات بمساحة 117 فدان لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المبالغ المالية المطلوبة.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وإزالة التعديات فور حدوثها، مشدداً على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.