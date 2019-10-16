قال الفنان محمد فراج، إنه استمتع بعمله في مسلسل "قابيل" والذي كان أول عمل له رفقة الفنان محمد ممدوح.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "أعرف تايسون من 15 سنة، واشتغلنا مع بعض في المسرح وكان أول مره أقابله في عمل درامي في قابيل".

وتابع: "كان نفسي قبل قابيل بسنين إني أشتغل معاه رغم إني اشتغلت مع ناس تانية من سنين".

وعن مسلسل قابيل أوضح أنه ظهر بالمسلسل مع الفنانة أمينة خليل بداية من الحلقة الـ15، و"ظهرنا في 3 مشاهد على فترات متباعدة والموضوع بدأ يقلب تريقة والناس تقول أنت ضيف شرف، ولا ابن خالة المنتج وحاطك على البوستر ليه طيب".

واستطرد: "أول المسلسل متعرض كنا أنا وأمينة بناكل في نفسنا، وكان المسلسل فيه تركيبات وصعبة على الممثلين نفسهم، والمسلسل بدأ الناس تتجاوب معاه كويس جدا وكنا متوترين جدا، بسبب سؤال الناس انتوا فين وشايف نجاح المسلسل في عيون الناس وكنت مستني لحظة ظهوري بفارغ الصبر".

مسلسل "قابيل" من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين، تامر نبيل، أحمد كمال، وبسنت شوقي.