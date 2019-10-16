هاجم الفنان محمد رمضان قناة الجزيرة القطرية بسبب تناولها الفيديو الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعى فيه أنه يقود طائرة مما تسبب في وقوع مشكلة من سلطات الطيران المدني المصري.

ونشر رمضان فيديو للجزيرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر فيه المذيعة وهي تقول فيه إن المغني المصري محمد رمضان ظهر وهو يقود طائرة ركاب مدنية وأشارت إلى إحالة الطيار للتحقيق مضيفًا: "‏تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين، ‫ كفاية تضليل بقى".

وعرض رمضان الفيديو وعلق عليه: "تاني ياقناة الجزيرة دش مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وأنتم عارفين".

وتابع: "واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل" مختتمًا الفيديو: "ووصلنا بالسلامة قبل معادنا" ومشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".

وقالت مصادر مطلعة في الطيران المدني، إنّ سلطات الطيران المدني أوقفت طيارا ومساعده ظهرا في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وهو يقود طائرة.

وأوضحت المصادر أنّه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، وتبيّن أنّ المقطع صحيح والواقعة حدثت بالفعل، كما أنّ الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية الخاضعة لسلطة الطيران المدني.