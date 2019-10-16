تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لترويج المخدرات بين محافظتي المنوفية والقليوبية، عقب شرائها من المثلث الذهبي لتجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث عثر بحوزتهم على نصف كيلو هيرويين ودراجة نارية مسروقة وسلاح ناري، خلال توجههم من شبين القناطر للمنوفية لتوريج الهيروين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وإرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائي لفحصه.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بتمكن الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من :

حسن ع عاطل ومحمود س و عبد الله س ع عاطل وجميعهم من محافظة المنوفية، وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي 680 جنيه و 3 هواتف محمولة، حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 4155 لسنة 2019 جنح مركز منوف منوفية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجة النارية، لتسهيل تنقلاتهم وحررعن ذلك المحضر رقم 19606 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر.