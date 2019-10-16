فيديو.. عارض بمعرض صناع الأثاث بدمياط: نقدم تخفيضات هائلة للمواطنين

قال فهمي الغباشي أحد العارضين بمعرض صناع الأثاث الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بدمياط، إنَّ جهاز تنمية المشروعات يحتضن المصنع والتاجر، ويساعده في مشروعه من بدايته، ويساعده على وضع دراسة الجدوى، ويمنحه تمويلًا، مبينًا أنَّه في النهاية يساعد التاجر على العملية التسويقية داخل محافظة القاهرة.

الغباشي: 50 عارضًا من 50 شركة مختلفة يتنافسون في صالح المستهلكين

وأضاف "الغباشي"، خلال حديثه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنَّ العام الجاري يشهد الدورة الرابعة لمعرض صناع الأثاث، مبينًا أنَّ المعرض هذا العام له طابع خاص ويتوافر به كل ما يتطلبه فرش المنزل وبجودة عالية، وبتخفيضات هائلة.

وشدد على أنَّ جهاز تنمية المشروعات لا يأخذ سوى مقابل مادي بسيط من العارضين، مقارنة بالمبالغ المالية الكبيرة التي من الممكن أنَّ يدفعها العارض في أي معرض آخر، ولذلك الأسعار منخفضة.

وشرح "الغباشي"، أنَّ العارضون مستمرون في المعرض وحتى الشهر المقبل، معربًا عن تمنيه لزيارة المواطنين للمعرض الذي سشهد بالفعل مشتريات مرتفعة، إلى جانب تنوع واختلاف العارضين، مبينًا أن المعرض يشهد 50 عارضًا من 50 شركة مختلفة بما يخلق تنافسًا قويًا لصالح المواطنين.