حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة "الأيزو"، وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001 : 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt، باعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS، في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

ونظمت الوزارة مؤتمرا للإعلان عن حصولها على شهادة الأيزو العالمية، بحضور قيادات الوزارة، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وسلّم تامر رمزي، رئيس مجلس إدارة شركة URS Certification، أحد قيادات الوزارة شهادة الأيزو العالمية.