أكدت الدكتورة سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن المنتدى، الذي نظمته الوزراة الأسبوع الماضي، للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، شارك فيه العديد من الفتيات من أقاليم مصر المختلفة سواء من الريف أو الحضر ومؤسسات الرعاية وكذلك المناطق الفقيرة، كما شاركت أيضا إدارات قيادية من مختلف الوزارات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأضافت الألفي، في لقاء مع إذاعة "القاهرة الكبرى"، أن هذا المنتدى جرى من خلاله توضيح رؤيتهم لصورة الفتاة المصرية في الإعلام، وذلك من خلال جلسة نقاشية واسعة مع خبراء في مجال الإعلام لتقديم وجهات نظرهم فيما يقدمه الإعلام المصري عن صورة الفتاة المصرية والفجوة الموجودة بين الواقع وبين ما تتمناه الفتيات، مع معالجة نقاط الضعف والسلبيات في تغطية الإعلام ورغبة الفتيات في التصدي لقضاياهن بشكل وروح مختلفة.

وتابعت الألفي، أن جميع الفعاليات ركزت على تحليل صورة الفتيات والشابات في الإعلام وكيفية تغيير الصورة النمطية لهن، والتصدي لكافة أشكال التمييز وتسليط الضوء على قدراتهن، ومن أجل تحقيق ذلك فقد جرى تنفيذ العديد من الأنشطة ومن بينها تنفيذ ندوات وعي وحوار مجتمعي ومبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تعاونت فيها الوزارة وهيئة بلان وسفارة كندا بالقاهرة، لتوفير فرص للفتيات لتقليد مناصب قيادية في السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم كامل للتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات في تقلد تلك المناصب.

وأشارت الألفي، إلى أن الوزارة أنتجت أيضا ما يقرب من 20 فيلما أبطالهم من السيدات كفيلم "مستورة" و"الغالية"، ما يبرز أهم الأدوار التنموية للمرأة، ما يسهم في تغيير صورة المرأة ونظرة المجتمع لها.