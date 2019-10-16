"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- معرض فني تفاعلي "لنتذكر رمسيس"، بالتعاون مع مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

- عرض باليه كليوباترا في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 85 و110 و160 جنيهًا.

- حفل غنائي لـ أحمد شريف بروچكت بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل مسار إجباري في "كايرو جاز كلوب" الساعة 9:30 مساءً.