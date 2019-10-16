تنظر محكمة النقض اليوم، طعن 66 متهما سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد حتى 3 سنوات في القضية المعروفة بقضية أحداث سوهاج التي وقعت عام 2015.

وتنظر المحكمة في جلسة اليوم موضوع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بعد أن ألغت في جلسة سابقة حكم إدانتهم وقررت نظر موضوع محاكمتهم وفقا للتعديلات التي جرت على قانون إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة والذي بدأ العمل بها منذ منتصف عام 2017.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ويتولى بعضهم قيادة فيها بالإضافة لحيازة أسلحة نارية وآلية بالمخالفة للقانون والعمل على تعطيل مؤسسات الدولة عن آداء عملها وتعطيل العمل بالدستور ومحاولة قلب نظام الحكم.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2015 عندما ألقي القبض على المتهمين في عدد من مراكز محافظة سوهاج باتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم وأحيلوا بعد التحقيق معهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكما بإدانتهم وعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد حتى 3 سنوات مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه وكذلك وضعهم تحت مراقبة الشرطة قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وألغت حكم إدانتهم وقررت نظر محاكمتهم في جلسة اليوم.