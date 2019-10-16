مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بإقليم كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مقتل 3 مدنيين باكستانيين، وإصابة 8 آخرين، اليوم الأربعاء؛ إثر إطلاق نار من جانب القوات الهندية في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، أن القوات الهندية أطلقت النار تجاه الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ما أسفر عن سقوط الضحايا موضحة أنها استدعت نائب السفير الهندي جوراف أهلواليا للتعبير عن احتجاجها بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار، ولم يرد أي تعليق فوري من جانب الهند على هذا الأمر.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".