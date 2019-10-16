التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية خلال الزيارة التي بدأت فعالياتها، الاثنين الماضي، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كامبف، حيث جرى بحث زيادة التعاون في مجال تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، وتأكيد أن مصر سوق واعدة للاستثمارات الألمانية، نظرا لتوافر العنصر البشري وتحسن البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فضلا عن كونها منفذا كبيرا للأسواق العربية والأفريقية.

فيما دعا رئيس اتحاد الصناعات الألماني الوفد المصري إلى المشاركة في معرض "هانوفر" الصناعي الذي يعد أكبر معرض متخصص في التصنيع على مستوى العالم.

وقال محمد السويدي إن الألمان يمتلكون خبرة واسعة في مجال شهادات الاعتماد والمطابقة ومجال التدريب الفني، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى التعاون معهم خلال الفترة المقبلة، من أجل التوسع في مراكز الاعتماد في السوق المصرية من أجل تنشيط القطاع الصناعي، وبما يسهم في تحسن ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وطلب السويدي، خلال لقاء عقد مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألماني مساعدة الجانب الألماني لمصر من أجل صياغة مسودة تشريع لتطوير وتنظيم التعليم الفني في مصر، نظرا لكونه أبرز العناصر الداعمة للقطاع الصناعي بشكل عام، موضحا أن نحو 60% من المصريين ضمن فئة الشباب، وأن الحكومة سمحت مؤخرا للقطاع الخاص بإدارة المدارس الفنية وتطويرها، مضيفا أننا نعتقد أن هناك فرص كبيرة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.