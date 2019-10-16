قال القمص إبرايم، راعي كنيسة مارجرجس في المنصورة، إن الحريق تسبب في تدمير الدور الثاني من المبني الخدمي تماما، بالإضافة إلى حريق كنيسة الصولات، و المكتبة التي تحتوي على كتب ومخطوطات أثرية بالإضافة إلي الإنجيل.

وأضاف راعي كنيسة مارجرجس، في تصريحات صحفية، أن الحريق بدأ في الاشتعال الساعة 11 و ربع صباحا، وساعد وجود سقف خشبي على امتداد النار بصورة كبيرة.

وجلس القمص إبراهيم بجوار بقايا الكتب المحترقة في حالة من الحزن الشديد عليها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتصاعد ألسنة النيران من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

وانتقلت قيادات الأمن وقوات الحماية المدنية وأكثر من 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق و سيارات وخزانات مياه شركة مياه الشرب والصرف الحصي بالدقهلية، وتبيّن أنّه شب في غرفة من الخشب أعلى مبنى الكنيسة، حيث ساعدت الأخشاب على زيادة اشتعال النيران.