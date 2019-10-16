القبض على شاب طعن والديه وشابين بأوسيم.. التحريات: مهتز نفسيا

تمكنت مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على شاب تعدى بالضرب بسلاح أبيض، على شابين والديه وشابين، بمنطقة أوسيم وتبين من خلال التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن وراء الشاب المتهم بطعن 4 أشخاص، مهتز نفسيا.

وجاء في تحريات المباحث التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لمركز شرطة أوسيم من الأهالي بقيام شخص بالتعدي على آخرين بسلاح أبيض بشارع جمال عبد الناصر بشتيل وفر هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم مجدى موسي رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة والفحص تبين أثناء سير كلا من أحمد 19 سنة عامل أولميتال مقيم بأوسيم مصاب بعدة طعنات بالصدر والرأس والظهر، وجودة 15 سنة عامل ومقيم، بشتيل أوسيم نجل خالة الأول فوجئت بأحد الأشخاص بحوزته سلاح أبيض تعدى عليهما به وأحدث أصاب الأول بالفحص تبين أن المتهم يدعى "إسماعيل" 36 سنة، بدون عمل ومقيم بشتيل أوسيم تم ضبطه والسلاح المستخدم وتبين أنه مهتز نفسيا وسبق أن حاول التعدي على والديه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.