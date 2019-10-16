أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد تحسنا ملحوظا في "ضغوطات المياه"، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحسن للقضاء على مشكلات ضعف الضغوطات أو الانقطاعات، مؤكدا أن الدولة ضخت 12 مليار جنيه للنهوض بالبنية التحتية بمحافظة الجيزة، لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بمياة الشرب والصرف الصحي.

وقال راشد، خلال تسليمه لعقود البائعين المستحقين بسوق زنين الحضاري بحي بولاق الدكرور بعد تطويره، والذي يعد أول سوق يقام بأعلى المواصفات البيئية والحضارية لنقل الباعة الجائلين إليه بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق، إنه جرى انشاء بنية تحتية متكاملة للسوق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق كما جرى إنشاء أرصفة جانبية مظللة وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 م2 للتسهيل على المترددين بالسوق.