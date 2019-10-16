لقي مزارع مصرعه بينما اصيب 2 آخرين في مركز الصف نتيجة استنشاق مبيد حشري وتم نقلهم لمستشفى الصف المركزي.

تلقى مأمور مركز الصف إخطارا من مستشفى الصف المركزي بوصول حالات تسمم لـ 3 مزارعين بمبيد حشري وهم كل من "محمود 56 سنة، متوفي وحسين 63 ومحمد 54"، وجميعهم مزارعين بقرية الودي الصف مقيمين أطفيح.

وبالفحص والمحص تبين أنهم كانوا يعملوا بمزرعة زيتون ويقوموا برش مبيد حشري وعقب انتهائهم تناولوا العشاء بذات مكان عملهم ودون تغيير ملابسهم أو الغسل، وفي وقت لاحق انتابتهم حالة إعياء وقيء شديد نتج عنه وفاة الأول.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.