استقبلت محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة، 20 قاضيا من دولا أفريقية مختلفة من خلال برنامج التعاون بين مركز الدراسات القضائية والدول الأفريقية.

واستقبل المستشار محمد رضا نائب رئيس المحكمة القضاة الأفريقيين وأطلعهم على عمل محكمة النقض المصرية ودورها من خلال لقاء بمركز المعلومات القضائية واشترك في اللقاء المستشار حسام صادق رئيس مكتب التعاون الدولي بالمحكمة والمستشار عمرو الزهيري مدير مركز المعلومات.

ووفقا لبيان عن محكمة النقض فقد قام القضاة الأفارقة بجولة داخل محكمة النقض وأعربوا عن شكرهم لمحكمة النقض المصرية واطلاعهم على دورها الرائد في القضاء وتمنياتهم بتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية في مجالات القضاء نظرا لتاريخ مصر القضائي العريق في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.