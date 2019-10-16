توصيل الغاز الطبيعي لـ 249 ألف عميل بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي علي مستوي المحافظة وصل إلى 249 ألفاً و697 عميلاً منزلياً.

وقال تقرير للشركة، عرض على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم ، خلال سبتمبر الماضي، توصيل الغاز الطبيعي لـ475 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 117 ألفًا و644 عميلًا.

وبلغ إجمالي عدد العملاء 18039 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و22894 عميلًا بمركز سمالوط، و15837 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بني مزار، و23564 عميلًا بمركز مغاغة، و10854 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 16 عميل تجاري بمراكز (المنيا - سمالوط - بني مزار).

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية والفرعات لمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب بمدينة مطاي، وعدد من القطاعات بقرية البرجاية بمدينة المنيا، بالاضافه إلى انه جارى تنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي والتحويلات لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز مطاي.