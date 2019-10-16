أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الرياضي" بجامعة المنيا، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، بطولة "كأس الشهيد" لخماسي كرة القدم والتي يُشارك فيها 190 طالبا بـ19 فريقا يُمثل 19 كلية بالجامعة؛ بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطالب.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، إن البطولة شهدت منافسات قوية بين فرق الكليات بملعب الصالة المغطاة بالحرم الجامعي، بعد اختيار أفضل العناصر المؤهلة بالكليات للمنافسة على كأس البطولة، مضيفًا أن الأحد القادم سيشهد المباريات النهائية للبطولة، بعد انطلاق المارثون الرياضي لطلاب الجامعة صباح اليوم نفسه.

يُشرف على البطولة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فاروق، ونعمة رؤوف، وعمر مصطفى، أخصائي النشاط.