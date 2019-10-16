في محاولة لعودة جمال حديقة الحيوان بمنطقة النزهة وسط الإسكندرية، لرونقها، وخلق متنفس للحيوانات وإظهارها بالمظهر الجمالي، احتفل فريق "إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياه البرية"، باليوم العالمي للحيوان، بتجميل وتنظيف الحديقة.

ونظم الفريق بالتنسيق مع الدكتور علاء الدمياطي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، يوما في الحديقة لعمل إثراء في بعض أجزاء من الحديقة بمشاركة طلاب بعض المدارس، وذلك تحت إشراف أطباء الحديقة.

وتمكن الطلاب بتنظيف وتغيير فرش مبيت سلاحف السولكاتا، ودهان بويات وتركيب بعض الأعمدة والإطارات بأقفاص القرود ولزق ستيكر للشمس على واجهة المتحف بعد تجديده، وزراعة 150 متر نجيل تحت إشراف دكتور شريف بغدادي عضو الفريق.

وقالت مي حمادة، رئيس فريق إسكندرية، إن الفريق اختار حديقة الحيوان من أجل الحيوانات، ومساعدتهم في العيش بطريقة أفضل، وتوفير لهم سبل الراحة، إضافة إلى تنظيف الحديقة، وتوفير جو ملائم لزوار الحديقة من الجماهير.

وأضافت أن الطلاب وضعوا ألعاب في بيت القرود من أجل الترويح عليهم، إضافة إلى تنظيف البيوت والحديقة وتجميلها، مشيرة إلى أن أعضاء الفريق بذلوا جهدا كبيرا مع الطلاب من أجل بيئة أفضل للحيوانات للعيش فيها.