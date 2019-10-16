صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي حملة "100 مليون صحة" بالمحافظة أجرت المسح الطبي لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الزقازيق اليوم لـ 221 طالبا، وذلك بعد بلوغهم سن 18 عاما، وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.

وأضاف أنه بلغ إجمالي الفحص 32 ألف و475 طالب جامعي حتى الآن من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفى الطلبة، وكلية الطب البيطري، وجرى تحويل 36 حالة لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين بالمحافظة 34 ألف و800 طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتى يوم غد 17 أكتوبر.

والجدير بالذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس 2019 لمدة شهرين، ونظراً للإقبال المتزايد وجهت وزيرة الصحة والسكان باستمرار الفحص، والذي بلغ 3 ملايين و776 ألف و480 مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.