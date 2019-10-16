أنقذت قوات البحرية الليبية، 90 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي شمال غرب مدينة الخمس، وأوضح المكتب الإعلامي للبحرية الليبية - في بيان أورده موقع "بوابة أفريقيا" اليوم - أن من بين المهاجرين سبع نساء، وأن ركاب القارب من جنسيات إفريقية مختلفة، أغلبهم من الصومال، مشيرا إلى أنه تم نقل المهاجرين لنقطة الحميدية، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت وزارة الدفاع التونسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، انقاذ 89 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات أفريقية تعطل مركبهم قبالة السواحل الجنوبية مساء أمس الثلاثاء، وأكد مسؤول في الوزارة اليوم الأربعاء تسليمهم لمنظمة الهلال الأحمر التونسي، وقالت وزارة الدفاع في بيان: "أنقذت مساء الثلاثاء وحدات بحرية تابعة لجيش البحر تونسيين اثنين و87 مهاجرا غير قانوني من جنسيات افريقية مختلفة".

وبين المهاجرين تسع نساء وعشرة أطفال بينهم رضيع عمره ستة أشهر، كانوا جميعا على متن مركب تعطل بهم على بعد 27 ميلاً من سواحل تاقرماس في جزيرة جربة، وأوضح المهاجرون وفق البيان، أنهم "غادروا ميناء زوارة الليبي على متن قارب تعطب في عرض البحر قبالة سواحل تاقرماس وهناك طلبوا الإغاثة".

في الأسابيع الأخيرة تم اعتراض عشرات الراغبين في الهجرة بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا من تونس وغرق آخرون. وليل السبت أنقذت السفينة الإنسانية "أوشن فايكينج" قارباً على متنه 74 شخصاً جميعهم ذكور وبينهم قصّر قبالة الجرف في تونس، بينما أنقذت صباح الأحد قبالة سواحل طرابلس مئة وشخصين من بينهم أربع نساء حوامل وتسعة أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي 18 سبتمبر أعلن خفر السواحل التونسي وفاة شخص وفقدان ثلاثة آخرين، أثر غرق مركب يقل عشرة مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب البلاد. وفي يوليو الماضي، انتشل الحرس الوطني التونسي تسعين مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول افريقيا جنوب الصحراء. وتدفع البطالة وانعدام فرص العمل آلاف الشباب التونسي سنويا للمخاطرة بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة.