قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بقتل 3 شرطيين تصدوا لهم أثناء محاولتهم سرقة سيارة مواطن بالإكراه إلى مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين تامر ممدوح ومحمد ماهر، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل 2016 حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باعتراض مسلحين طريق مواطن لسرقته بالإكراه بمركز منيا القمح، وتصادف مرور 3 من رجال الشرطة، وهم عبدالباري إبراهيم علي عناني، 45 عاما، من قوة وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأمين محمد أمين، أمين شرطة، وحامد عياد، خفير شرطة، وأثناء محاولتهم التصدي للجناة أطلق نحوهم المسلحين الأعيرة النارية ما أسفر عن استشهاد الثاني والثالث إثر إصابتهما بأعيره نارية، فيما أصيب الأول وتوفي بعد احتجازه عدة أيام في المستشفى.

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية أحد المتهمين، وضبط 4 آخرين، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.